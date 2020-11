De medewerkers van PostNL aan de Loire in Den Haag zijn donderdagmiddag het gebouw uitgevlucht nadat er in het röntgenapparaat een verdacht pakketje werd gesignaleerd.

De politie heeft de omgeving afgezet. Zo'n dertig medewerkers stonden buiten op straat. Specialisten van het team Explosieven Verkenning kwamen het pakketje onderzoeken. In de doos bleken lege granaathulzen te zitten.



Toen de situatie veilig bleek, konden de medewerkers weer naar binnen. Het pakket is in beslag genomen, het verzenden van granaathulzen is namelijk niet toegestaan zonder certificaat.