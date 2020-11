Een schilderij van de inhuldigingsceremonie van koningin Juliana van de Haags-Indonesische kunstenaar Raden Basoeki Abdullah heeft woensdag op een veiling in het Venduehuis 10.000 euro opgebracht. Dat was aanzienlijk hoger dan de richtprijs.

Het drie meter brede en twee meter hoge schilderij behoorde tot de 189 lots van een Indonesian Art Sale. Ondanks de afmetingen, de reputatie van de schilder en het verhaal achter het kunstwerk hoorde het decennialang verloren gewaande portret niet eens tot de topstukken van de veiling. Het hoogste bedrag, 70.000 euro, ging naar de krijt- en potloodtekening Devia Sita van Rudolf Bonnet. Het schilderij van een zittende Javaanse danseres gemaakt door Isaac Israels leverde 46.000 euro op.

Beschadigd

Bijzonder aan het doek van Basoeki Abdulla was dat het jarenlang onaangeroerd en opgerold in de kelder heeft gelegen van een grote verzekeringsmaatschappij. Nadat het Venduehuis vorig jaar een kleine tentoonstelling en een publicatie wijdde aan de schilder kwam het werk weer tevoorschijn. Doordat het enigszins beschadigd is, ging het Venduehuis uit van een richtprijs tussen 1.000 en 2.000 euro.

Donderdag wordt de Indonesian Art Sale voortgezet met een online veiling.