De Hagenaar die op 16 april 2019 in de Beverweerdstraat in Den Haag een man met het automatisch vuurwapen AK-47 in zijn been zou hebben geschoten, komt niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald. Volgens de advocaat is het bewijs tegen zijn ontkennende cliënt "flinterdun", maar de rechter ging daar niet in mee.

Het slachtoffer van de schietpartij op 16 april 2019 in Den Haag zou het ternauwernood hebben overleefd. "Hij was er bijna niet meer geweest", zei de officier van justitie. Alleen dankzij snel ingrijpen van omstanders kan de man het nog navertellen. En dit incident is niet het enige waarvoor Joshua M. (23) zich moet verantwoorden.

Hij zou ook nog een poging hebben gedaan tot diefstal in de Beverweerdstraat. Verder zou hij in Rotterdam een man hebben vastgebonden met tiewraps en bedreigd: "Waar is het goud? Niet kijken, anders schiet ik." Met een vuurwapen zou hij onder het oog van de man hebben gestoten en het wapen hebben doorgeladen, aldus het Openbaar Ministerie (OM). De Hagenaar, die afwezig was op de zitting, ontkent alles.

Zendmast

De advocaat van de verdachte vroeg hem voorlopig vrij te laten. Het bewijs zou alleen bestaan uit gegevens op een mobiele telefoon. Dat straalde een zendmast in Capelle aan den IJssel aan, terwijl de verdachte meestal in het centrum van Den Haag verbleef. Het nummer zou ook bij anderen in gebruik zijn.

Maar de rechter oordeelde dat er genoeg ernstige bezwaren zijn om de Hagenaar vast te houden. Zo zouden er DNA-sporen zijn gevonden op de tiewraps. De rechtszaak wordt mogelijk begin volgend jaar voortgezet. Eerst wordt nog het slachtoffer van de bedreiging als getuige gehoord.