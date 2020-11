De brandweer heeft woensdagmiddag vijf mensen met een hoogwerker van een gebouw gered. In het pand aan de Hoefkade in Den Haag is brand in het restaurant uitgebroken, daarboven zijn woningen.

Brandweerlieden gaan inmiddels omhoog met een tweede hoogwerker

Vermoedelijk is de afzuiginstallatie in het restaurant de boosdoener. De vijf personen zijn weer veilig naar de grond gebracht.