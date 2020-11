Een scooterrijder is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de kruising van de President Kennedylaan met de Stadhouderlaan in Den Haag. De scooterrijder was aanspreekbaar, maar werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen van de Stadhouderslaan rechtsaf sloeg richting de Johan de Wittlaan. Het kruispunt is deels afgesloten.

Een gealarmeerde traumahelikopter werd al snel weer geannuleerd. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.