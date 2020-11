Het Openbaar Ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek doen naar een oud-topambtenaar van Den Haag. Raadslid Ralf Sluijs had eind mei namens Hart voor Den Haag aangifte tegen hem gedaan vanwege valsheid in geschrifte.

In september dit jaar werd er bij het politiebureau Loosduinen aangifte gedaan van een diefstal van een grafmonument van een begraafplaats in Den Haag.

De politie begon daarop direct een onderzoek, dat leidde naar de verdachte. Bij zijn aanhouding troffen de agenten veel beelden aan in zijn huis. De grafmonumenten, die in beslag zijn genomen, zijn waarschijnlijk afkomstig van begraafplaatsen in Den Haag.

Het stadsbestuur deed verder geen mededelingen over de kwestie, maar volgens NRC Handelsblad zou de oud-directeur dubieuze financiële toezeggingen hebben gedaan aan de ontwikkelaar van cultuurpaleis Amare, die nadelig waren voor de gemeente.

De fractie van Hart voor Den Haag /Groep de Mos nam geen genoegen met het vertrek van de topambtenaar. Volgens raadslid Ralf Sluijs zou de man valsheid in geschrifte hebben gepleegd en bovendien vertrouwelijke informatie hebben gelekt. "De gemeente heeft in dat geval een aangifteplicht, maar voert deze niet uit", zei Sluijs destijds. "Dan doen wij het maar."

In een brief aan het raadslid schrijft het OM dat er in de kwestie van de voormalige ambtenaar "geen redelijk vermoeden van schuld is". Verder strafrechtelijk onderzoek zou bovendien 'niet opportuun' zijn, omdat de gemeente Den Haag niet financieel benadeeld is en zelf geen aangifte "van enig strafbaar feit" heeft gedaan, aldus Justitie.