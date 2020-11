De politie heeft dinsdagmiddag schoten gelost op de Carelshavenstraat in Den Haag. Een persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan nog niets zeggen over de het incident.

Volgens omstanders heeft de politie minimaal drie schoten gelost. Ook zou er een man op de grond hebben gelegen. Vermoedelijk is de man door de politie neergeschoten en vervolgens gereanimeerd op straat. Een persoon, volgens Regio15 het slachtoffer, is in kritieke toestand met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De politiehelikopter hangt boven de plaats waar de schoten zijn gelost. De straat is afgezet en er staan pionnen waar mogelijk hulzen onder liggen. Ook zijn er in de Carelshavenstraat zwarte hekken geplaatst.

De politie is op de hoogte van de situatie en is aan het uitzoeken wat zich precies in de straat heeft afgespeeld. "We komen later op de dag met meer informatie", laat een woordvoerder van de politie weten.

Volgens Regio15 hebben veel mensen gezien dat de politie de man neerschoot.