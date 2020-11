Bij een steekpartij op het Stationsplein in Den Haag is maandagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Rond acht uur kwam een melding binnen van een steekpartij buiten de Albert Heijn, tegenover station Hollands Spoor. Op straat troffen de toegesnelde hulpdiensten een gewond persoon aan. Volgens omstanders was het slachtoffer in zijn rug geraakt.



De politie heeft ter plaatse tenminste één persoon staande gehouden. De ambulancedienst heeft zich ontfermd over het slachtoffer, waarna hij naar een ziekenhuis is vervoerd. Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer nog aanspreekbaar.

De politie heeft een gedeelte van de straat afgezet met linten en doet verder onderzoek naar de toedracht van het steekincident.