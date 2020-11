In Snackcorner Escamp op het Monnickendamplein in Den Haag is zondagavond brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een wasdroger.

Het pand stond vol met rook op het moment dat de brandweer arriveerde. Hulpdiensten hebben de deur van de snackbar geforceerd om bij de brandhaard te komen.

De vlammen in de wasdroger, die achterin de zaak stond, waren snel onder controle. Nadat het pand geventileerd was, kon de brandweer weer vertrekken.

Voor zover bekend is niemand bij de brand gewond geraakt. Hoe de wasdroger vlam heeft gevat, is vooralsnog onduidelijk.