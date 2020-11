De politie is in de nacht van zondag op maandag een woning binnengevallen aan de Goeverneurlaan in Den Haag. Bij de actie is minimaal één persoon aangehouden.

Volgens Regio15 was er iemand in de woning aanwezig die in het bezit was van een vuurwapen. Het is niet duidelijk of ook die persoon is aangehouden.

De agenten droegen bij de inval kogelwerende vesten. Ook werd er een hond ingezet.

Tijdens de politieactie was de Goeverneurlaan volledig afgesloten tussen de De Genestetlaan en het Lorentzplein.