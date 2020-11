Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand op De Dreef in Den Haag. Voor zover bekend zijn er geen personen gewond geraakt,

De brandweer was snel aanwezig bij de brand. De vlammen sloegen aan alle kanten van de auto uit. Daardoor kon de brandweer niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

Getuigen hebben verklaard dat de brand is ontstaan door vuurwerk. De politie doet onderzoek.