De brandweer heeft zaterdagavond meerdere woningen ontruimd vanwege een brand in een woning op de elfde etage van het Lage Zand in Den Haag.

Twee bewoners zijn door het personeel van de ambulance nagekeken op het inademen van rook. Voor zover bekend is één persoon naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur was snel onder controle en nadat het brandalarmsysteem was hersteld, konden bewoners weer terug hun woningen in.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de brand is ontstaan.