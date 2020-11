De veertigjarige Zoetermeerder die afgelopen woensdag is aangehouden na een schietpartij op de Saoedische ambassade in Den Haag heeft eerder al op 3 april geprobeerd dat pand te beschadigen. Hij stond hiervoor in juni terecht voor de politierechtbank.

Op welke manier hij toen te werk is gegaan en hoeveel schade hij destijds heeft aangericht is onbekend, evenals antwoord op de vraag of hij hiervoor in juni is veroordeeld.

De schietpartij van afgelopen donderdag voerde de man uit op zijn veertigste verjaardag, 12 november. Kennelijk heeft deze datum een bijzondere betekenis voor hem: zijn geboortedatum 12 november 1980 staat ook geschreven in Arabisch schrift op een paaltje voor zijn woning, waarop verder een aantal religieuze teksten worden aangehaald.

Afgelopen donderdagochtend werd de ambassade aan de Koninginnegracht beschoten. Dit gebeurde rond 5.30 uur 's morgens. De ongeveer twintig kogels doorboorden de ruiten op de begane grond en de eerste etage. Er vielen geen gewonden.

Rond het middaguur werd de verdachte opgepakt in Zoetermeer. Ook zijn auto, vermoedelijk gebruikt bij de schietpartij, is in beslag genomen.