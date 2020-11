In een bestelbusje dat geparkeerd stond in de Cornherstraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan. Het voertuig liep veel schade op. De brandweer heeft het vuur geblust.

Onduidelijk is of de bus in brand is gestoken of dat het vuur een andere oorzaak heeft. Er waren vannacht meerdere buitenbrandjes in Den Haag.