Wethouder Kavita Parbhudayal heeft vrijdag de eerste Deel-Je-Zorg-tas uitgedeeld aan de Haagse Lien van Alff. Haagse welzijnsorganisaties hebben in totaal vijfhonderd tassen uitgedeeld aan bij hen bekende mantelzorgers.

Lien van Alff is mantelzorger voor haar man Jan, die ernstige jicht heeft. Vier jaar geleden danste hij nog actief, zong en deed vrijwilligerswerk, maar dat is allemaal weggevallen. Zij zijn elkaars steun en toeverlaat.

Parbhudayal heeft deze boodschap voor de ruim 100.000 mantelzorgers van Den Haag: "Mantelzorg overkomt je, je kiest er niet voor. Het is heel mooi, maar soms kun je wel een steuntje in de rug gebruiken, zeker in tijden van corona."