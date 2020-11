De GGD opent maandag twee extra testlocaties in Den Haag. Aan de Zilverstraat komt op de parkeerplaats een testcentrum en bij voetbalvereniging Laakkwartier verschijnt een testbus.

De twee nieuwe plekken brengen het totale aantal testlocaties in de Haagse regio op tien. Volgens de GGD moet dat voldoende zijn om iedereen die getest wil worden binnen 24 uur te helpen. Wie 's ochtends belt, moet dan 's middags al terecht kunnen.

De nieuwe locaties liggen centraal in Laakkwartier en Escamp, waardoor de teststraten voor steeds meer inwoners dichtbij zijn. Ze zijn op werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur.

Testen op het coronavirus is op de locaties van de GGD gratis, maar moet wel op afspraak. In de bus die in aan de Jan van Beersstraat in Laakkwartier komt, kunnen ook mensen zonder verwijzing terecht, als daar op dat moment tijd voor is.

De coronabus is een proef van de GGD, die in elk geval twee weken blijft staan. Daarna wordt beslist over verlenging.