Een man is vrijdag in de Hofvijver in Den Haag gesprongen om aandacht te vragen voor de horeca, die weer dicht is vanwege de coronacrisis. Op zijn bord is te lezen: "Mark, laat de horeca niet verzuipen. In december moeten we weer open."

Het gaat om Frank Heijneman uit Westland, eigenaar van Gast is Koning. Hij liep rond 15.00 uur de Hofvijver in. Al snel waren er politieagenten ter plaatse om hem uit het water te halen.

Er wordt verwacht het aanstaande dinsdag tijdens de persconferentie van Mark Rutte en minister Hugo de Jonge duidelijk wordt of en wanneer de horeca weer open kan.