Een auto van de ambulancedienst en een personenauto zijn vrijdag op elkaar gebotst op de kruising van de Schenkkade met de Laan van Nieuw-Oost Indië in Den Haag. Niemand raakte hierbij gewond.

Het ging om een zogenoemde Rapid Responder. Deze auto is bijna in alle opzichten een complete ambulance, behalve dat er geen patiënt in vervoerd kan worden en dat de verpleegkundige zelf rijdt.

Bij het ongeluk liepen allebei de voertuigen flinke schade op. De Rapid Responder was onderweg naar een ongeluk in Voorburg. Die rit is overgenomen door een andere ambulance. De politie doet onderzoek.

Door het ongeval zijn tramlijn 2 en buslijn 23 in allebei de richtingen gestremd.