Een geparkeerde auto aan de Calandkade in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere voertuigen.

Rond 00.30 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer van een voertuigbrand in de straat.



Hoe de auto vlam heeft gevat, is vooralsnog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.