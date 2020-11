Het Mauritshuis transformeert op 12 december voor een dag van een museum in een tatoeagestudio. 72 mensen krijgen allemaal een letter op hun lijf van de Universele Verklaring voor de Rechten van de mens (UVRM) uit 1948. Het is een initiatief van Human Rights Tattoo.

Met de actie wil de internationale organisatie mensen bewust maken van het belang van universele mensenrechten. Dat gebeurt door wereldwijd de verklaring, bestaande uit 6.773 letters, te tatoeëren op het gelijke aantal mensen. Samen vormen de tatoeages dan de hele tekst.

"Het was voor ons geen vraag óf we mee zouden doen met dit bijzondere, internationale project", aldus Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis. "Als museum staan wij midden in de samenleving en hebben we ook een maatschappelijke rol te vervullen."

De inktletters worden tussen 10.00 en 18.00 uur gezet door vier tatoeageartiesten. Belangstellenden kunnen zich op de website van Human Rights Tattoo aanmelden en moeten een persoonlijke motivatie geven. Aanmelden kan tot 20 november.

Tijdens het evenement worden de coronamaatregelen in acht genomen. De mensen die worden uitgekozen krijgen een tijdslot van een uur waarin ze in het museum moeten zijn. De organisatie bepaalt wie welke letter krijgt. Wel mag zelf het lettertype en de plek van de tatoeage gekozen worden.