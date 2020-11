Het inrichten van een calamiteitenhospitaal in Den Haag en omgeving, waarbij Bronovo een optie was, is niet haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Netwerk Acute Zorg West (NAZW). Het grootste probleem is gebrek aan personeel.

Het grootste knelpunt is dat het in de regio niet lukt om voldoende medisch personeel beschikbaar te stellen om een dergelijk hospitaal te bemensen, constateert het NAZW. Al het beschikbare personeel is al vol ingezet in de ziekenhuizen in de regio. Terwijl een COVID-19-patiënt meer en andere medische hulp nodig heeft dan een reguliere patiënt. Daarbij kost het veel tijd en geld om een calamiteitenziekenhuis in te richten en werkend te krijgen.

Het onderzoek begon enkele weken geleden toen de tweede golf zich onverminderd hard en vroeg aandiende. Daarom werd gezocht naar een mogelijkheid om extra capaciteit te creëren voor de opvang van COVID-19-patiënten in regio West.

Haalbaarheid

Nu dat niet haalbaar is wordt gekeken naar alternatieven. Dat doen de ziekenhuizen in de regio gezamenlijk om tijdelijk meer COVID-19-patiënten te kunnen opnemen. Een van de mogelijkheden is om aanvullende COVID-19-capaciteit binnen bestaande ziekenhuizen te creëren. Er loopt nu binnen de regio een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. Naar verwachting is daar in de loop van november meer duidelijkheid over.