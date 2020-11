De bestuurder van een witte Peugot is er donderdagochtend vandoor gegaan na een aanrijding op de Escamplaan in Den Haag. Daar vond een ongeval plaats met een scooterrijder, die na de botsing tot stilstand kwam tegen een geparkeerde auto.

De scooterrijder is met onder meer een gebroken arm naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de witte auto was er toen al vandoor. De politie is op zoek naar deze bestuurder.