Met de feestmaand december in zicht gaat Wassenaar het aantal medewerkers dat op straat toezicht houdt op de coronaregels uitbreiden. De boa's krijgen er hulp van toezichthouders. Zij gaan in duo's op pad om mensen aan te spreken.

Daarmee maken inwoners van Wassenaar nu extra kans te worden aangesproken als zij zich niet aan de regels houden. Volgens burgemeester De Lange worden de coronamaatregelen in de meeste gevallen "heel behoorlijk" nageleefd.

"Toch is het belangrijk dat de handhavers erop toezien dat dit richting de feestdagen ook zo blijft en daar hebben we extra menskracht bij nodig. Geef iedereen de ruimte en ga respectvol met elkaar om. Houd vol, zo bestrijden we corona samen", zegt De Lange.

De toezichthouders dragen niet hetzelfde uniform als de boa's, maar zijn wel herkenbaar aan hun toezichthoudershesje of -jas.