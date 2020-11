Nu het Mauritshuis, net als andere musea, voor de periode van twee weken op slot moet, gaat het museum bezoekers via internet binnenlaten. Zondag geeft het Mauritshuis om 15.30 uur voor het eerst een digitale live rondleiding.

De rondleiding is te volgen via de website van het museum en laat in één uur alle topstukken uit de collectie zien: het Meisje met de Parel van Vermeer, Het puttertje van Fabritius en enkele beroemde schilderijen van Rembrandt waaronder De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp.

Femke Hameetman, verantwoordelijk voor programmering en educatie, geeft toelichting bij de kunstwerken. Tijdens het online evenement kunnen kijkers via de chat-functie live vragen stellen. Om 18.00 uur, op dezelfde dag, is er een rondleiding in het Engels door één van de Engelstalige rondleiders van het museum. Een toegangsbewijs tot de rondleiding kost twee euro.

"Sinds afgelopen maart zijn we op onze website actief met online workshops, video's over onze collectie, 3D tours door het Mauritshuis en kinderactiviteiten voor thuis", zegt directeur Martine Gosselink. "Nu gaan we nog een stapje verder met een echte live rondleiding."