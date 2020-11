De directeur van GGD Haaglanden, Annette de Boer, zit noodgedwongen in thuisquarantaine omdat haar dochter positief is getest op het coronavirus. De Boer heeft ervoor gekozen om preventief in quarantaine te gaan, maakte ze bekend aan de Haagse gemeenteraad.

De Boer was vanwege haar quarantaine niet fysiek aanwezig in de raadszaal om haar presentatie over de stand van zaken in de coronabestrijding te geven.

Zelf heeft de GGD-directeur momenteel geen klachten, waardoor ze digitaal alsnog uitleg kon geven over de drukte op intensive cares in de regio. De laatste dagen zijn er in de Haagse ziekenhuizen ongeveer dertig bedden bezet. Dat aantal lijkt iets te dalen, maar dat kon alleen doordat andere ziekenhuizen, tot in Friesland aan toe, Haagse patiënten overnamen.