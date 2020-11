De gemeente Den Haag moedigt inwoners aan om hun inkopen voor Sinterklaas en Kerstmis dit jaar vooral bij winkels in de buurt te doen.

De gemeente wil lokale mkb'ers een hart onder de riem steken en stelt daarvoor maximaal 2.000 euro per winkelgebied beschikbaar waarmee winkeliersverenigingen extra aandacht kunnen vestigen op de lokale ondernemers en hun aanbod.

Met lokaal winkelen wil de gemeente er ook voor zorgen dat het aantal reisbewegingen beperkt blijft. Het blijft de bedoeling dat men gespreid inkopen komt doen, om zo drukte op piekmomenten te voorkomen.

"Door onze boodschappen om de hoek te doen en de cadeaus voor de feestdagen bij lokale ondernemers te kopen, in bijvoorbeeld de Betje Wolffstraat, de Fahrenheitstraat of de Keizerstraat, geven we de ondernemers een steuntje in de rug", zegt wethouder Saskia Bruines (Economie).

"Onze boodschap is eenvoudig: koop lokaal. Dat kan fysiek, maar indachtig de maatregelen tegen corona natuurlijk ook telefonisch of digitaal", aldus Bruines.