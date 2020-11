In een woning aan de Antheunisstraat in Den Haag is aan het eind van de middag brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De brandweer wist twee katten in veiligheid te brengen.

Het ging om een kleine brand. Er waren op dat moment geen mensen aanwezig in de woning.

Vanwege de smalle doorgang werd de straat afgezet, zodat de hulpdiensten alle ruimte hadden.