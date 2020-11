De politie heeft maandagavond rond 21.45 uur een man aangehouden in een trein op station Den Haag Centraal. Dat maakte de politie bekend via Twitter.

De man zou volgens de politie op een eerder moment bedreigingen hebben geuit en worden verdacht van vuurwapenbezit. Uiteindelijk hielden politieagenten de persoon in een trein aan. Hierbij zijn volgens de politie honden ingezet.

De verdachte is naar het politiebureau gebracht om te worden verhoord, aldus de Politie Eenheid Den Haag via Twitter. Of de persoon inderdaad een vuurwapen bij zich had, is op dit moment nog niet bekend.