Het aantal auto-inbraken in Den Haag is flink gestegen. Van januari tot en met september nam het toe met 40,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Er vonden in die negen maanden 1662 auto-inbraken plaats.

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. De grootste stijging was in de buurten Binckhorst (+62), Zeeheldenkwartier (+24) en Morgenstond-West (+23). Een sterke afname van het aantal inbraken is te zien in Kraayenstein en Vroondaal (-22 auto-inbraken) en in Morgenstond-Zuid (-16).

Lockdownperiode

In januari en februari van dit jaar vonden er bijna drie keer meer inbraken plaats ten opzichte van 2019. Tijdens de lockdownperiode nam deze toename sterk af. In juni was in Den Haag zelfs een afname te zien ten opzichte van vorig jaar (-11,4 procent). Maar deze positieve trend was van korte duur: sinds juli is het aantal auto-inbraken in Den Haag weer sterk toegenomen (+36,5 procent).