Een ambulance is maandag in botsing gekomen met een bestelauto op de kruising van de Vaillantlaan met de Hobbemastraat in Den Haag.

Het kruispunt is door het ongeval gedeeltelijk afgesloten voor verkeer, wel rijdt de tram nog.

Volgens een fotograaf ter plaatse wilde de ambulance, die met zwaailicht en sirene reed, het kruispunt aan de linkerkant oversteken, maar kwam deze daarbij in botsing met de auto.

Het is niet bekend of er gewonden zijn.