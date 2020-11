De Plus-supermarkt aan de Fahrenheitstraat in Den Haag is zondagavond overvallen. Wat er is buitgemaakt, is niet bekend. Vermoedelijk is de verdachte in het kantoor boven de winkel geweest.

De overval gebeurde rond 21.00 uur. Niemand raakte hierbij gewond. De politie is op zoek naar een man rond de 20 jaar met een opvallend grote neus en een tatoeage onder het linkeroog.

Hij droeg een zwarte trui met capuchon en blauwe jeans met witte vlekken. Hij is via de Acaciastraat richting het Beukplein gelopen.