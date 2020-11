Nu de theaters weer helemaal op slot zitten, heeft het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag besloten voorlopig door te gaan met het presenteren van nieuwe producties via een livestream.

Dit weekend is de voorstelling Dare To Sayvan NDT2 drie keer vanuit het Zuiderstrandtheater thuis live te bekijken.

Dare To Say omvat wereldpremières van twee, volgens het NDT, "onderscheidende makers": voormalig NDT 2-danser Alexander Ekman en de Bulgaar Dimo Milev. Musici van Het Balletorkest begeleiden de avond.

Ook andere programma's waren succesvol gelivestreamd. Het NDT 1-programma Endlessly Free dat op 17 september het seizoen opende, was niet alleen voor een beperkt publiek te zien in het Haagse Zuiderstrandtheater, de livestream werd tegelijk bekeken in 38 landen.