Een scooter heeft in de nacht van zaterdag op zondag vlam gevat op de Mesdagstraat in Den Haag. Niemand raakte hierbij gewond.

Buurtbewoners zouden aangegeven hebben dat zij voorafgaande aan de brand een harde klap hebben gehoord, meldt calamiteitensite Regio15.

De brandweer was snel aanwezig bij de brand, maar kon niet voorkomen dat de scooter volledig uitbrandde. Er is enkel een verkoold geraamte van het voertuig over.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie doet onderzoek.