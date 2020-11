De gemeente Den Haag is zondag op alles voorbereid en heeft een ploeg verkeersregelaars paraat vanwege de verwachte drukte.

"Vooral in het centrum van de stad was het zaterdag druk, maar het is goed gegaan. Net als zaterdag hebben we daar ook zondag weer 35 gastvrouwen en gastheren die mensen wijzen op de coronaregels en het afstand houden tot elkaar", zegt een woordvoerder van de gemeente.

"Mensen die in een rij staan te wachten bijvoorbeeld worden op die maatregelen gewezen. Zaterdag stonden er ook zulke gastvrouwen en gastheren bij de Haagse Markt. Ook daar is het goed gegaan."

Veel mensen trokken zaterdag naar het Scheveningse strand, maar mensen konden genoeg afstand houden. Ook zondag zullen weer veel mensen richting de kust gaan nu het zonnig en vrijwel windstil is.

Om problemen met het verkeer richting het strand en richting parkeerplaatsen te voorkomen, heeft de gemeente een ploeg verkeersregelaars achter de hand. "Maar die zijn op dit moment nog niet nodig", zegt de gemeentewoordvoerder. Hij benadrukt dat het devies blijft om drukke plekken te mijden.