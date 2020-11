De gemeente Den Haag houdt zaterdag met dit zonnige weer goed in de gaten of er niet te veel mensen naar de stranden en duinen komen. En of de coronamaatregelen worden nageleefd.

Op het Scheveningse strand wemelt het van de mensen, maar dit lijkt niet voor problemen te zorgen. In de Haagse binnenstad is het daarentegen wel zeer druk en hebben mensen moeite om gepaste afstand te bewaren.

Voor kledingwinkels staan lange rijen om naar binnen te kunnen en in de Grote Marktstraat loopt het flink vol. Volgens calamiteitensite VRPress staan er voor de Primark zelfs dubbele rijen van klanten die wachten tot ze de winkel in mogen.