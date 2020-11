Een geparkeerde auto aan de Van Ruysbroekstraat in Den Haag heeft vrijdagnacht flinke schade opgelopen. Vandalen hebben de ruit van het voertuig ingeslagen en vervolgens vuurwerk naar binnen gegooid.

Door de impact van de knal klapten meerdere ruiten uit de auto. De daders sloegen daarna direct op de vlucht. De politie heeft in de omgeving naar de verdachten gezocht, maar deze niet meer aangetroffen.



De eigenaar van de auto kwam naar buiten toen hij de knal had gehoord en zag dat zijn auto behoorlijke schade had. De politie is een onderzoek gestart.