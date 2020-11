De politie heeft vrijdagnacht een auto gevolgd die met hoge snelheid en slingerend over de A4 ter hoogte van Den Haag reed. De dollemansrit eindigde op een industrieterrein aan de Naaldwijkseweg in Wateringen. Daar bleken de inzittenden volop gebruik te maken van lachgas.

Het rijgedrag van de bestuurder was zo opvallend dat er meerdere meldingen bij de politie binnenkwamen. Agenten besloten zich met diverse eenheden strategisch op te stellen om de auto te traceren. Na een zoektocht werd de auto aangetroffen bij garageboxen aan de Naaldwijkseweg.

In de auto zaten te veel mensen en daarop besloot de politie zes coronaboetes uit te delen. Ook kregen drie personen een rijverbod. De inzittenden leken niet echt onder de indruk van de aanwezigheid van de agenten. Tijdens het gesprek met politie werd er namelijk door de inzittenden van de auto gewoon nog lachgas gebruikt.

In een van de garageboxen, waar de auto geparkeerd stond, trof de politie tientallen lachglasflessen. Deze zijn door de inzittenden van de auto een busje in geladen. Volgens calamiteitensite Regio15 werden deze flessen in de regio bezorgd, maar heeft de politie daar niets tegen kunnen doen.