Een auto die geparkeerd stond langs een fietspad aan de Schipholboog in Voorburg is vrijdagnacht volledig in vlammen opgegaan.

De brandweer was snel bij de brandende auto, maar had moeite met het bestrijden van de vlammen. Het voertuig stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand.

Hoe de auto in brand is gevlogen, is nog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.