Een voormalig medewerker (23) van het Haagse pretpark Drievliet is vrijdag door de Haagse rechtbank tot een werkstraf van 150 uur veroordeeld, omdat hij in juni 2018 drie minderjarige meisjes heeft betast in de attractie die hij beheerde. Daarnaast werd hem een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd.

Twee meisjes van elf jaar en een meisje van tien jaar oud waren op schoolreisje in het park en richtten zich tot hun juf, een van hen huilend. De attractiebeheerder zou bij het controleren van de veiligheidsteugels in de attractiekarretjes net hebben gedaan alsof hij de kinderen ging kietelen. Maar vervolgens werden ze betast aan borsten en aan hun kruis. De verdachte Hagenaar: "Ik heb alleen maar gekieteld."

De rechtbank verwerpt dat verweer en zegt het de verdachte "zwaar aan te rekenen" dat hij misbruik had gemaakt van de kwetsbare situatie van de meisjes in het attractiekarretje. "Daar komt bij dat de verdachte geen inzicht heeft getoond in het kwalijke van zijn handelen."

De rechtbank overwoog een onvoorwaardelijke celstraf op te leggen, maar hield in de uiteindelijke strafmaat rekening met de onwenselijk lange vervolgingstermijn. Het Openbaar Ministerie (OM) had naast de 150 uur werkstraf, een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden. De veroordeelde werkt niet meer in het park.