Op de derde etage van een flat aan de Frederikstraat in Den Haag heeft vrijdagmiddag een brand gewoed. De vlammen hebben behoorlijke schade aan de woning aangericht. Niemand raakte gewond.

De brandweer is met twee tankspuitauto's uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen. "Na het ontdekken van de brand, in de woonkamer, zijn aangrenzende woningen ontruimd", aldus de brandweerwoordvoerder.



Niemand is gewond geraakt. Wel moest een persoon gecontroleerd worden in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Door de brand is de woning zwaar beschadigd. Stichting Salvage zal de eigenaar van de woning gaan ondersteunen bij de afhandeling van deze schade.