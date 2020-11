Een 23-jarige Hagenaar is donderdag door agenten betrapt toen hij auto's vernielde in een parkeergarage aan de Gedempte Gracht in Den Haag. De man is aangehouden, zo meldt de politie vrijdag.

Agenten hoorden rond 9.15 uur een luid alarm afgaan in de buurt van de garage. Toen ze een kijkje gingen nemen, zagen ze dat de twintiger bezig was met het vernielen van de auto's. In totaal had hij 29 auto's beschadigd. Ook werden steenresten en bakstenen gevonden.

Bij de aanhouding werd de verdachte gefouilleerd. De agenten vonden daarbij spullen die gestolen waren. De politie doet onderzoek naar de inbraken en het vandalisme.