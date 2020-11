Het was lang geleden dat Den Haag een echte underground discotheek had toen in 2017 Het Magazijn, in de kelder van Bleyenberg, opende. Daar kon je tot diep in ochtend dansen op elektronische muziek. Natuurlijk is de discotheek nu gesloten vanwege de coronamaatregelen, maar de eigenaren melden dat de tent nooit meer open gaat.

Het Magazijn was een mysterieuze underground discotheek. Er was maar plek voor 150 mensen en je mocht er geen foto's maken. Elke weekend was daar wel iets te beleven zoals een dj op het toilet. Ook kwamen de dj's van over de hele wereld naar Den Haag om hier te spelen, het was namelijk een van de weinige clubs met een nachtontheffing.

"Met een zwaar hart melden we dat we niet heropenen", lezen we op de Facebook-pagina van Het Magazijn. De eigenaren Joris van der Poel en Arend Lakke melden daarbij dat het zou kunnen dat Het Magazijn, in betere tijden, op een andere plek opent. Wat er straks in de kelder van Bleyenberg komt is nog niet bekend.