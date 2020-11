Haagse raadsleden waren donderdagavond gefrustreerd door het feit dat de raadsvergadering digitaal plaatsvond. Tijdens de videovergadering werd gestemd over de gemeentelijke begroting van volgend jaar, en dat ging een stuk langzamer als gevolg van de digitale stemmingen.

De vergadering begon om 19.30 uur. Vanwege de lockdown mocht de raad niet in de corona-opstelling vergaderen, zoals de afgelopen maanden, maar moest er weer vanuit huis worden vergaderd.

Het digitaal vergaderen gaat een stuk minder soepel. "In drie kwartier hebben we vijf stemmingen gedaan, we moeten er nog 130", aldus PvdA-raadslid Janneke Holman aan het begin van de avond.

In de raadszaal waren wel de griffier, vicevoorzitter Chris van der Helm en een technische dienst aanwezig. Die technische dienst heeft bij alle raadsleden instructies gegeven, en waar nodig mensen voorzien van de juiste apparatuur.

Het was de eerste keer dat de Haagse raad digitaal bijeen kwam en meteen een van de belangrijkste stemmingen van het jaar. De begroting voor volgend jaar moet worden goedgekeurd, met 2,7 miljard euro aan inkomsten en uitgaven van de hofstad.