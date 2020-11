Een auto is donderdagmiddag door een muurtje aan de Noordwal in Den Haag gereden, waarna het in het water belandde. Hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit.

Na het ongeluk schakelden omstanders direct de hulpdiensten in. Brandweerduikers hebben ter plaatse het water doorzocht op zoek naar eventuele slachtoffers. Ook zijn er meerdere ambulances aanwezig om de eventuele gewonden te helpen.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Omstanders zeggen dat het ongeluk ontstond na een aanrijding met een andere auto.