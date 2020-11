De Haagse politie heeft in de aanloop naar en tijdens de demonstraties van Black Lives Matter (BLM), begin juni, de opkomst van de betogingen goed ingeschat en daarnaar gehandeld. Dit in tegenstelling tot Rotterdam en Amsterdam. Dat blijkt donderdag uit het onderzoek Demonstraties in coronatijd van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

In het onderzoek zijn de betogingen van BLM in de drie grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam onderzocht. De Inspectie JenV wilde voor het onderzoek weten hoe de politie-eenheden hebben gehandeld en waarom.



"In Den Haag was binnen de coronaregels voldoende plaats voor alle demonstranten en was er geen reden om in te grijpen. In Amsterdam stonden betogers op een kluitje maar trad de politie bewust niet op. In Rotterdam was er onvoldoende plaats en beëindigde de politie de demonstratie."

De opkomst was alleen in Den Haag goed ingeschat. "Er was gerekend op 2.000 tot 5.000 betogers en er kwamen op 2 juni circa 2.500 mensen naar het Malieveld." Voor dat aantal demonstranten waren voldoende agenten gereserveerd, blijkt uit het onderzoek. "De Mobiele Eenheid was er op afstand en politie hoefde niet in te grijpen."

Dit had voornamelijk te maken met de locatiekeuze. "Op het Malieveld was er voldoende ruimte zodat demonstranten zich aan de 1,5 meter afstand konden houden. In Amsterdam en Rotterdam was dat niet het geval. In deze steden kwamen er meer mensen dan voorzien."

'Weinig tijd om informatie te verzamelen'

De eenheden in de drie grote steden hadden allen weinig tijd om vooraf informatie te verzamelen

Om de situatie van tevoren goed in te kunnen schatten kiest de politie op basis van de verwachte opkomst en sfeer hoeveel agenten zij zal inzetten. "De eenheden in de drie grote steden hadden allen weinig tijd om vooraf informatie te verzamelen", aldus de Inspectie JenV. "Sociale mediakanalen als Facebook en Twitter werden gevolgd. Dat leverde beperkte informatie op, onder meer vanwege de privacybescherming door die kanalen."

De sfeer tijdens de demonstraties is door alle drie de politie-eenheden wel goed ingeschat.