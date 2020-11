Ook in Den Haag sluiten de raambordelen en seksclubs de komende twee weken de deuren. Dat staat in de nieuwe noodverordening rondom corona, zegt de woordvoerder van burgemeester Van Zanen.

Van Zanen staat aan het hoofd van de Veiligheidsregio Haaglanden. Eerder werd al bekend dat de Amsterdamse Wallen op last van burgemeester Halsema moeten sluiten. Den Haag volgt dit beleid.

De maatregel geldt niet alleen voor de twee prostitutiestraten waar sekswerkers hun klanten in peeskamertjes ontvangen. Ook privéhuizen die niet in de Doubletstraat of de Geleenstraat zijn gevestigd, mogen na tien uur vanavond geen klanten meer ontvangen.

De sekshuizen moeten op slot omdat ze vallen onder de categorie 'voor publiek openstaande gebouwen', net zoals bibliotheken, culturele instellingen, zwembaden en pretparken. De afgelopen dagen was het er al veel minder druk, woensdagavond waren rond half tien veel gordijnen al gesloten.

Corona-uitbraken zijn er niet vastgesteld door de GGD, liet de dienst vorige week weten. Een ondernemer had het virus weliswaar opgelopen, maar zij zou volgens SHOP niet het dagelijks beheer over de bordelen voeren. Toch besloot ze die uit voorzorg twee weken te sluiten.