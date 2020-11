De politie heeft woensdag rond 19.30 uur een overleden persoon aangetroffen op de Riouwstraat in Den Haag. Agenten zijn naar de straat uitgerukt omdat er een melding was binnengekomen over een schietincident.

"Nu doen wij onderzoek", laat de politie weten. "Maar het vermoeden bestaat dat er geen sprake is van een strafbaar feit."



Verder kan de politie nog niets zeggen over de kwestie. "Meer informatie volgt na afronding van ons onderzoek." De straat is gedeeltelijk afgezet.