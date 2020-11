Op de hoek Monstersestraat en de Loosduinsekade in Den Haag is in korte tijd een flinke woontoren uit de grond gestampt en deze is nu klaar.

De woontoren De Hoge Regentesse is 76 meter hoog en de 23 verdiepingen zijn gevuld met 128 appartementen. De woontoren is aardig snel gebouwd. In januari 2019 zijn ze begonnen en afgelopen weekend is de toren opgeleverd.

De woningen zijn tussen de 69 en 92 vierkante meter groot en je hebt dan twee of drie slaapkamers. Huurprijzen liggen tussen de 875 en 1.140 euro per maand.

Een groot deel van de appartementen zijn al verhuurd en de huurders hebben afgelopen weekend de sleutel gekregen. Er zijn nog wel appartementen beschikbaar.