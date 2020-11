Haagse theaters, de bioscoop, alle musea maar ook Madurodam, Drievliet en Duinrell moeten voor twee weken de deuren sluiten. Dat komt door de nieuwe maatregelen die dinsdag bekend zijn gemaakt tijdens de persconferentie. Verschillende Haagse instellingen geven een reactie op de nieuwe maatregelen van het kabinet.

Jan Zoet, directeur van het Zuiderstrandtheater: "Het Zuiderstrandtheater is net als de andere cultuurinstellingen in Den Haag zwaar getroffen door de maatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden. We hebben daar alle begrip voor. De cultuursector heeft in het afgelopen half jaar strenge protocollen ontwikkeld en deze worden ook toegepast.

Theaters en musea zijn aantoonbaar zeer veilig gebleken en er zijn geen gevallen van besmetting bekend. Een volledige sluiting is een extra klap die de economische problemen nog groter maakt dan deze al waren. We hopen dat de sluiting van korte duur is, zodat we zo snel mogelijk weer, al is het op kleine schaal, ons publiek kunnen verwelkomen en een lichtpuntje kunnen zijn in de donkere dagen die voor ons liggen."

Haagse Musea

René Timmermans van het Mauritshuis laat weten: "Het is ontzettend jammer dat musea, theaters en pretparken weer (tijdelijk) moeten sluiten. Uiteraard hebben wij begrip voor de situatie. Gelukkig zijn wij goed voorbereid. Zo bieden wij veel online content aan over onze collectie, zoals online workshops, video's en een 3D tour door het Mauritshuis. Op deze manier kunnen wij onze prachtige kunst blijven delen met bezoekers.

Ook zijn er al diverse maatregelen genomen om een veilig bezoek mogelijk te maken. Denk hierbij aan nieuwe 'signing', looproutes en glazen schermen voor onze Servicedesk. Alle medewerkers dienen een mondkapje te dragen en wij hanteren een maximaal aantal bezoekers per museumzaal."