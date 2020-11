Een geparkeerde auto op de Groenezijde in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand. Niemand raakte hierbij gewond.

Even na 0.00 uur sloegen er vlammen uit afval dat aan de straat was gezet. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

In de omgeving was ook een flinke buitenbrand, en ging er een auto in vlammen op aan de Melis Stokelaan, niet ver van de Groenezijde.